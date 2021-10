In Haiti sind mindestens 15 US-Missionare entführt worden.

Sie seien von einer bewaffneten Bande in der Hauptstadt Port-au-Prince aus einem Bus verschleppt worden, melden mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Sicherheitskreise. Ein Sprecher der US-Regierung sagte lediglich, man kenne die Berichte.



Der Anstieg der Gewalt durch bewaffnete Banden in dem Karibikstaat hat deutlich zugenommen. Haiti befindet sich derzeit in einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise. Im Juli war Präsident Moise ermordet worden.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.