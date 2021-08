Mit heftigem Wind und starken Regenfällen ist der Tropensturm "Grace" auf den Karibikstaat Haiti getroffen.

Das Land, das durch das jüngste Erdbeben noch schwer zerstört ist, muss jetzt auch gegen die drohende Überschwemmung kämpfen. Erste Notunterkünfte im Südwesten stehen bereits unter Wasser. Das US-Hurrikanzentrum warnte auch vor möglichen Überschwemmungen und Erdrutschen in der benachbarten Dominikanischen Republik.



Die Zahl der bestätigten Todesopfer des Erdbebens in Haiti stieg mittlerweile auf 1.419, wie die Zivilschutzbehörde mitteilte. Rund 6.900 Menschen wurden verletzt.

Zahlreiche Bewohner wurden noch in den Trümmern der vielen zerstörten Gebäude vermutet.

