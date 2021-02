Nach dem massenhaften Gefängnisausbruch in Haiti sind dort immer noch rund 200 Häftlinge auf der Flucht.

60 weitere seien inzwischen wieder gefasst, teilte die Regierung in der Hauptstadt Port-au-Prince mit. Der meistgesuchte Bandenführer des Landes, der ebenfalls entkommen war, wurde den Angaben zufolge bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Die Zahl der Toten bei dem Ausbruch erhöhte sich auf 25. Darunter seien sechs Gefangene, aber auch der Gefängnisdirektor, hieß es. Zudem hätten die Häftlinge auf ihrer Flucht mehrere Zivilisten erschossen.



Der Ausbruch aus dem Gefängnis Croix-des-Bouquets im Nordosten der Hauptstadt hatte sich gestern ereignet. In der Haftanstalt waren mit mehr als 1.500 Gefangenen fast doppelt so viele untergebracht als eigentlich vorgesehen.

