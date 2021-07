Nach der Ermordung des haitianischen Präsidenten Moïse hat die Polizei weitere Verdächtige gefasst.

Der Chefermittler erklärte bei einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz, man habe sechs Angreifer festgesetzt. Er sprach von einer Auftragstat, deren Drahtzieher man suche.



Moïse war gestern in seinem Haus in der Hauptstadt Port-au-Prince erschossen worden. Seine Frau wurde schwer verletzt und wird inzwischen in den USA behandelt. Die Polizei hatte bereits gestern nach der Tat vier Angreifer getötet und zwei weitere gefasst. Premierminister Joseph rief landesweit den Notstand aus. Er appellierte an die Bürgerinnen und Bürger Haitis, Ruhe zu bewahren und Verdächtige nicht zu lynchen, sondern sie der Polizei zu übergeben. Vor der Polizeistation hatte sich gestern eine wütende Menschenmenge versammelt. Drei mutmaßliche Fahrzeuge der Angreifer wurden angezündet.

