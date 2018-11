In Haiti ist es am dritten Tag in Folge zu Protesten und Gewalt gekommen.

Wie die Nachrichtenagentur AP meldet, wurde in der Hauptstadt Port-au-Prince erneut ein Mensch getötet. Schulen, Geschäfte und Regierungsgebäude im Land sind weiter geschlossen. Die Demonstranten fordern den Rücktritt von Präsident Moïse. Sie werfen ihm vor, keine Untersuchungen zu Veruntreuungsvorwürfen gegen die Vorgängerregierung angestellt zu haben.



Bisher gab es bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten mindestens acht Tote.