In Haiti wird zwei Wochen nach der Ermordung von Staatspräsident Moïse eine neue Regierung gebildet.

Wie mehrere Medien berichten, tritt Interim-Regierungschef Joseph das Amt an den ehemaligen Innenminister Henry ab. Er selbst wolle Außenminister bleiben, sagte Joseph der Zeitung "Le Nouvelliste". Präsident Moïse hatte Henry kurz vor seinem Tod zum Premierminister ernannt. Da er jedoch nicht vereidigt werden konnte, blieb der bisherige Premierminister und Außenminister Joseph im Amt. Zwischen Joseph und Henry entbrannte daraufhin ein Machtkampf um das Regierungsamt.



Moïse war in der Nacht zum 7. Juli in seinem Haus in Port-au-Prince erschossen worden. Nach Polizeiangaben war ein Mordkommando aus 26 Kolumbianern und zwei US-Bürgern haitianischer Herkunft an dem Attentat beteiligt. Mehr als 20 Menschen wurden seither festgenommen.

