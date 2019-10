In Haiti ist das öffentliche Leben durch anhaltende Proteste gegen die Regierung weitgehend lahmgelegt.

Laut Radioberichten plünderten Banden in der Stadt Les Cayes zahlreiche Geschäfte und griffen Händler an. In der Hauptstadt Port-au-Prince werden Lebensmittel rar, weil die wichtigsten Zufahrtsstraßen blockiert sind. Mitarbeiter der Hilfsprogramme der UNO können nur eingeschränkt arbeiten. Kliniken, Waisenhäuser und Ambulanzen seien nur bedingt einsatzfähig, teilte die UNO mit. Zwei Millionen Kinder könnten nicht zur Schule gehen.



Die Demonstranten werfen Haitis Staatspräsident Moïse vor, öffentliche Gelder veruntreut zu haben.