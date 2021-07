In Haiti ist Präsident Moïse ermordet worden. Eine Gruppe bislang unbekannter Angreifer habe in der Nacht die Privatresidenz des Präsidenten in Port-au-Prince überfallen und Moïse erschossen, teilte Interims-Ministerpräsident Joseph mit.

Moïse hatte erst gestern einen neuen Regierungschef ernannt. Dieser sollte eine Regierung bilden, die Gewalt im Land beenden und den reibungslosen Ablauf der bevorstehenden Wahlen sicherstellen. Am 26. September sind in dem Karibikstaat Präsidenten- und Parlamentswahlen sowie ein Verfassungsreferendum geplant.



Das Parlament sollte ursprünglich 2019 gewählt werden. Die Abstimmung fiel aber wegen heftiger Proteste gegen Moïse aus. Seit Beginn der neuen Legislaturperiode im Januar 2020 gibt es kein Parlament mehr. Moïse regierte Haiti seither per Dekret. Kritiker warfen ihm Korruption und Verbindungen zu gewalttätigen Banden vor.

