Nach tagelangen Protesten hat Haitis Präsident Moise die Bevölkerung zur Ruhe aufgerufen.

In einer Fernsehansprache kündigte er zugleich einen Dialog mit allen Schichten der Gesellschaft an. Der Präsident lehnte einen Rücktritt ab und warnte die Opposition, den Interessen des Landes zu schaden. In Haiti war es am Wochenende erneut zu Demonstrationen gekommen. Bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften wurden mehrere Menschen erschossen. Es folgte ein dreitägiger Generalstreik. Der Protest richtet sich gegen die Korruption in dem Karibikstaat. Die Demonstranten werfen der Regierung vor, Unterschlagung und Misswirtschaft nicht zu ahnden. In den vergangenen Jahren soll unter anderem ein Entwicklungsfonds von Regierungsmitgliedern geplündert worden sein.