In Haiti hat die Regierung nach der Ermordung von Präsident Moïse die Festnahme von Verdächtigen bekanntgegeben.

Auf Twitter wurde mitgeteilt, die Polizei habe die mutmaßlichen Täter gefasst. Zuvor war in dem Karibikstaat der Ausnahmezustand ausgerufen worden. Mit den Vorgängen wird sich im Laufe des Tages auch der UNO-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung auf Antrag Mexikos und der USA befassen. Moïse war nach Angaben der Regierung in der Nacht zum Mittwoch von Attentätern in seinem Haus erschossen worden. Seine Frau wurde schwer verletzt und wird nun in einem US-Krankenhaus behandelt. Derweil übernahm Interims-Ministerpräsident Joseph die Führung des Landes.



Moïse stand seit langem in der Kritik. Seine Gegner warfen ihm Korruption und Verbindungen zu kriminellen Banden vor.

