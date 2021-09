In Haiti will die Staatsanwaltschaft Regierungschef Henry wegen möglicher Verwicklungen in die Ermordung des Präsidenten Moïse Anfang Juli anklagen.

Der Chef der Behörde beantragte die Anklage, weil Premierminister Henry mit einem der Hauptverdächtigen telefoniert haben soll. Der Staatsanwalt forderte zudem aufgrund der Schwere der aufgedeckten Tatsachen eine Ausreisesperre für Henry.



Präsident Moïse war in der Nacht zum 7. Juli in seinem Haus in Port-au-Prince von einem Mordkommando erschossen worden. Seine Frau überlebte schwer verletzt. Die Tat stürzte den ohnehin von Instabilität und großer Armut geprägten Karibikstaat in eine noch tiefere Krise. Moïse hatte Haiti zuletzt per Dekret regiert, nachdem eine für 2018 geplante Parlamentswahl unter anderem wegen Protesten gegen ihn verschoben worden war.

