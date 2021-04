In Haiti sind sieben katholische Kirchenvertreter entführt worden.

Wie ein Sprecher der örtlichen Bischofskonferenz der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, wurde die Gruppe in Croix-des-Bouquets in der Nähe der Hauptstadt Port-au-Prince verschleppt, als sie an der Einsetzung eines neuen Pfarrers teilnehmen wollte. Die Entführer verlangen demnach ein Lösegeld von einer Million Dollar. Unter den Verschleppten seien auch zwei französische Staatsbürger. Die Polizei vermutet eine organisierte Verbrecherbande hinter der Tat.



In Haiti häufen sich seit einigen Monaten Entführungen mit anschließenden Lösegeldforderungen. Erst im März hatte die Regierung in einigen Vierteln der Hauptstadt sowie einer Region den Notstand verhängt. Damit sollte die - wie es hieß - "Autorität des Staates" in Gebieten wieder hergestellt werden, die von Banden kontrolliert werden. Haiti zählt zu den ärmsten Ländern weltweit.

