Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat nach 15 Jahren die UNO-Friedensmission in Haiti eingestellt.

Generalsekretär Guterres appellierte in New York an alle Parteien in dem Karibikstaat, ihre Differenzen beizulegen. Die UNO hatte 2004 nach dem Sturz des damaligen Präsidenten Aristide Friedenstruppen nach Haiti entsandt. 2017 wurden die Blauhelmsoldaten durch eine UNO-Polizeimission ersetzt.



In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Protesten, die sich vor allem gegen Präsident Moïse richten. Seiner Regierung werden zahlreiche Korruptionsaffären angelastet. Ein Großteil der Bevölkerung Haitis lebt unterhalb der Armutsgrenze.