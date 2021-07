Der UNO-Sicherheitsrat hat die Ermordung des haitianischen Präsidenten Moïse

In einer Erklärung rief der Rat in New York alle politischen Akteure dazu auf, Zurückhaltung zu üben und jegliche Handlungen zu vermeiden, die zu weiterer Instabilität beitragen könnten. Die Täter müssten vor Gericht gestellt werden. Nach Angaben der Regierung in Haiti wurden zwei mutmaßliche Attentäter gefasst, vier weitere seien in einem Gefecht getötet worden.



Moïse war in seinem Haus erschossen worden. Seine Frau wurde schwer verletzt. Interims-Ministerpräsident Joseph übernahm die Führung des Landes.



Moïse stand seit langem in der Kritik. Seine Gegner warfen ihm Korruption und Verbindungen zu kriminellen Banden vor.

