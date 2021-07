In Haiti hat die Polizei zwei weitere Verdächtige im Zusammenhang mit dem Mord an Präsident Moïse festgenommen.

In ihren Wohnungen wurden Waffen und Splittergranaten gefunden. Damit sind inzwischen mehr als 20 Personen in Haft. Der Drahtzieher, ein haitianischer Arzt, der im US-Bundesstaat Florida wohnt, war bereits vor wenigen Tagen gefasst worden. Nach Polizeiangaben war der Mann in einem Privatflugzeug ins Land gekommen, um die Präsidentschaft an sich zu reißen.



Präsident Moïse war in der vergangenen Woche in seiner Residenz überfallen und erschossen worden. Seine Ehefrau wurde schwer verletzt.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.