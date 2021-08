Nach dem Erdbeben in Haiti finden die Bergungskräfte immer mehr Todesopfer.

Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde stieg die Zahl inzwischen auf fast 1.300. Über 5.700 seien verletzt worden, viele würden noch vermisst. Es werde auch weiterhin damit gerechnet, unter den Trümmern verschüttete Opfer zu finden.

Die Erdstöße hatten Haiti am Samstag erschüttert. In der am stärksten betroffenen Region gibt es nur wenige Krankenhäuser.



Teile des verarmten Karibikstaats waren bereits im Jahr 2010 von einem schweren Erdbeben verwüstet worden. Im Zentrum lag damals die dicht besiedelte Hauptstadt Port-au-Prince. Über 220.000 Menschen kamen ums Leben, und 1,5 Millionen wurden obdachlos. Das Land hat sich bis heute nicht von den Folgen der Katastrophe erholt.

