In Haiti sind am Rande von Demonstrationen zwei Menschen getötet worden.

In der Hauptstadt Port-au-Prince wurden zudem Geschäfte in Brand gesteckt und Autoreifen angezündet. Die Demonstranten forderten den Rücktritt von Präsident Moise.



Die Lage in Haiti ist seit Monaten angespannt. Der Regierung des verarmten Karibikstaates werden zahlreiche Korruptionsaffären angelastet, während ein Großteil der Bevölkerung kaum genug zum Überleben hat.