US-Heimatschutzminister Mayorkas hat sich kritisch über den Einsatz berittener Polizisten gegen Migranten aus Haiti in Texas geäußert.

Die entsprechenden Bilder hätten ihn verstört und entsetzt, sagte der Demokrat dem Sender CNN. Zu sehen war, wie berittene Polizisten in und rund um die texanische Grenzstadt Del Rio mit Lederzügeln Menschen zusammentrieben, die über die Grenze zu Mexiko in die USA gekommen waren. Gestern hatte der Minister die Polizeiaktionen noch relativiert und gesagt, er habe auf Fotos und Videos nichts offensichtlich Falsches erkennen können.



Der Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat, Schumer, nannte das Vorgehen der Polizei inakzeptabel. Er forderte Präsident Biden auf, die massenhaften Abschiebungen von Menschen aus Haiti zu beenden. Die USA könnten die hasserfüllte und fremdenfeindliche Politik von Bidens Vorgänger Trump nicht fortsetzen, sagte Schumer. Derzeit versuchen tausende Haitianer die Grenze zwischen Mexiko und den USA zu überqueren. Unter einer Brücke in Del Rio harrten zeitweise mehr als 15.000 Menschen aus.

