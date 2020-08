Die Halbjahresbilanz des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft ist tiefrot – und auch wenn es nun wieder schleppend nach oben geht, bleibe die internationale und auch nationale Bilanz verheerend, so BDL-Präsident Peter Gerber: "Die Fluggastzahlen weltweit sind eingebrochen: Im ersten Halbjahr auf einen Rückgang um 53 Prozent. In Europa ist es ein wenig mehr – ein Rückgang um 56 Prozent. Und in Deutschland gibt es Minus von 66 Prozent."

Nur beim Luftfrachtverkehr sieht es besser aus, doch auch ist das hier registrierte Minus von 15 Prozent natürlich ein Negativrekord. "Hier muss man sagen, dass die Staaten relativ schnell erkannt haben, auch innerhalb der Pandemie die Lieferungen der Luftfracht möglich zu machen. Deswegen bezieht sich der Rückgang eigentlich nur auf die Menge an Fracht, die normalerweise in den Bäuchen der großen Passagierflugzeuge, den sogenannten Bellies, transportiert wird."

Jeder zweite Arbeitsplatz bedroht

Die Folgen sind dramatisch und ein Ende sei zumindest kurzfristig nicht in Sicht. Jeder zweite der rund 1,1 Millionen Arbeitsplätze hierzulande, die direkt oder indirekt mit dem Flugverkehr verbunden sind, sei akut bedroht. Dass die Fluggesellschaften weltweit von den Staaten gestützt werden, sei unumgänglich und richtig. Allerdings verweist der BDL auch auf die zunehmend kritische finanzielle Lage der Flughäfen. Auch hier sei Hilfe notwendig, so Präsident Peter Gerber:

"Das Sonderkreditprogramm der KfW ist derzeit für die Flughäfen nicht offen. Hier ist für uns klar: Ohne staatliche Finanzierungsbrücken geht es nicht. Wir sind die Gesellschafter der Flughäfen und der Bund durchaus gefragt." Die im August erfolgte Genehmigung der EU-Kommission für deutsche Beihilferegeln ermögliche auch direkte Zuschüsse für Einnahmeausfälle der Flughäfen, so Gerber.

Regionalflughäfen unter der Lupe

Eine Forderung, die nicht überall Zustimmung erhält. Denn heute Vormittag stellte der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland zumindest für einige Regionalflughäfen eine andere Rechnung auf: Vor allem aus Klimaschutzgründen sollten sieben von 14 dieser untersuchten und hoch subventionierten Airports geschlossen werden, so Werner Reh, Verkehrsexperte des BUND. Sie seien zudem wenig attraktiv für die Fluggäste:

"Die restlichen sieben erfüllen kein einziges unserer Kriterien - nämlich Subventionsfreiheit, Fluggastzuwachs und gute Verbindungsqualität. Sie bekommen von uns deshalb die Rote Karte. Und sollten unserer Meinung nach geschlossen werden."

Überflüssige Regionalflughäfen: Laut BUND sind 7 von 14 nicht nötig

Eine Diskussion zur Unzeit, konterte daraufhin der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Hier hofft man nun auf einen weiteren Ausbau der internationalen Verbindungen, vor allem des Interkontinentalverkehrs. Denn trotz weiterhin bestehender staatlicher Reisebeschränkungen sei es inzwischen möglich, durch eingespielte Corona-Testverfahren und auch etablierte Hygiene-Maßnahmen einen solchen Schritt zu wagen.

Vor-Corona-Zahlen frühestens 2024

Die internationale Luftverkehrsvereinigung IATA geht für dieses Jahr von einem Verlust bei den Airlines von insgesamt rund 70 Milliarden Euro aus. Im nächsten Jahr werden es wohl immer noch 13 Milliarden sein, so BDL-Präsident Gerber:

"Dabei geht die IATA für das Jahr 2021 schon davon aus, dass es eben keine große zweite Welle gibt. Vor allem auch, dass es dann zu diesem Zeitpunkt auch einen Impfstoff gibt. Denn man dann entsprechend auch 2021 einsetzen kann."

Eine lange Durststrecke also für die Fluggesellschaften. Und frühestens 2024, so ein BDL-Szenario, könnten Werte der Vor-Corona-Zeit wieder erreicht werden.