Energiesicherheit

Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung BDEW, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. (IMAGO / IPON / )

Die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung, Andreae, sagte im Deutschlandfunk, keines der denkbaren Systeme sei schön, denn am Ende müsse irgendjemand ja die erhöhten Preise zahlen. Eine Umlage sei aber eine Möglichkeit, um die Kosten in halbwegs solidarischer Form weiterzugeben und auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Andreae betonte, es müsse verhindert werden, dass die Last zum Beispiel bei den Stadtwerken hängenbleibe und diese die Kosten nicht an die Kunden weitergeben dürften. Das könnten die Stadtwerke nur für kurze Zeit aushalten.

Die Bundesregierung erörtert zurzeit, wie die hohen Gaspreise auf Industrie, Gewerbe und private Verbraucher verteilt werden könnten. Dabei war zuletzt auch das Umlagesystem im Gespräch.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.