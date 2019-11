Die Opposition im Bundestag hat der großen Koalition zur Halbzeit ein schlechtes Zeugnis ausgestellt.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Lindner sagte in Berlin, Union und SPD seien nicht mehr durch gemeinsame Projekte, sondern aus Machtinteresse verbunden. Sie setzten keine Impulse für eine Weiterentwicklung Deutschlands. Die Linken-Vorsitzende Kipping erklärte, die Koalition habe für viele Alltagssorgen der Menschen keine Lösungen gefunden. Als Beispiel nannte sie die Grundrente.



Kanzlerin Merkel und ihr Stellvertreter Scholz bewerteten die bisherige Arbeit dagegen positiv. Merkel sagte in Berlin, zwei Drittel der geplanten großen Maßnahmen seien vollendet oder auf den Weg gebracht worden. Finanzminister Scholz von der SPD sprach von großen Fortschritten in der Sozial- und Familienpolitik.



Das Kabinett hatte den Bericht zur Halbzeitbilanz am Vormittag zur Kenntnis genommen. Eine politische Einordnung bleibt den Parteien überlassen. Von einer positiven Bewertung hängt ab, ob die SPD das Bündnis mit CDU und CSU fortsetzt.