In Haldensleben in Sachsen-Anhalt setzt das Landeskriminalamt nach zwei ungeklärten Todesfällen in einem Hermes-Paketzentrum seine Ermittlungen fort.

Entgegen früherer Meldungen muss die Arbeit in dem Verteilzentrum weiter ruhen. Die Ermittler wollten zunächst noch einen Teil der Geländes untersuchen, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Dort waren in der Nacht zum Dienstag zwei Tote entdeckt worden. Die Polizei ermittelt, ob es einen Zusammenhang zwischen den Todesfällen gibt. Experten wollen mögliche Gefahren für weitere Personen ausschließen.