Nach zwei ungeklärten Todesfällen bei einem Paketdienstleister in Sachsen-Anhalt dauern die Untersuchungen an.

Wie die Polizei in Haldensleben mitteilte, wurden an einem Paket geringste Mengen eines gefährlichen Stoffes gefunden. Man gehe von keiner akuten Gefährdung aus. Gestern waren zwei Mitarbeiter des Paketdienstleisters tot aufgefunden worden. Der Betrieb in Haldensleben wurde eingestellt. Rund 120 Feuerwehrleute sind im Einsatz.