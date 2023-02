US-Republikaner

Die frühere UNO-Botschafterin Nikki Haley (John Locher/AP/dpa)

Sie ist damit die erste Politikerin, die in der Partei offen gegen den früheren Präsidenten Trump antritt, der seine erneute Kandidatur bereits angekündigt hatte. Es sei an der Zeit für eine neue Generation von Führungskräften, sagte die 51-Jährige in einem Video. Haley war von 2011 bis 2017 als erste Frau Gouverneurin von South Carolina. Anschließend vertrat sie die USA während Trumps Amtszeit bis Ende 2018 als Botschafterin bei den Vereinten Nationen. Die nächste US-Präsidentschaftswahl findet im kommenden Jahr statt.

Es wird damit gerechnet, dass zu den Vorwahlen in der Republikanischen Partei noch weitere Bewerber antreten könnten. Chancen eingeräumt werden etwa Trumps früherem Vize-Präsidenten Pence und Floridas Gouverneur DeSantis.

