Hall of Fame

Mit einer Feier im Deutschen Fußballmuseum ist die Gründungself der Frauen in die Hall of Fame in Dortmund aufgenommen worden.

Ein halbes Jahr nach der Einweihung durch die Männer nahmen unter anderem die frühere Trainerin Silvia Neid sowie die ehemaligen Spielerinnen Silke Rottenberg, Steffi Jones und Nia Künzer ihre Auszeichnungen von DFB-Präsident Keller entgegen.