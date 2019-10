Halle an der Saale

Die Oberbürgermeisterwahl in Halle an der Saale wird durch eine Stichwahl entschieden.

In der ersten Runde erhielt der parteilose Amtsinhaber Wiegand nach dem vorläufigen Ergebnis gut 44 Prozent der Stimmen, wie die Wahlleitung mitteilte. Damit verfehlte er die absolute Mehrheit und muss in zwei Wochen gegen den Landtagsabgeordneten der Linken, Lange, in einer Stichwahl antreten. Dieser kam auf rund 25 Prozent.