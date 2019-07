Halle an der Saale

In Halle an der Saale haben tausende Menschen ein Zeichen gegen die rechtsextreme "Identitäre Bewegung" gesetzt.

Die Bündnis "Halle gegen Rechts" spricht von rund 3.000 Teilnehmern, die Polizei von 2.000. Anlass für die Protestaktionen an mehreren Orten in der sachsen-anhaltischen Stadt war ein Treffen der "Identitären". Ein geplanter Aufzug der Gruppe wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. Die Anhänger blieben von Polizisten abgeschirmt vor ihrem Haus am Steintor-Campus. Dieses dient ihnen als eine Art Deutschlandzentrale. Laut Polizei kam es bei Auseinandersetzungen mit linken Aktivisten zu Körperverletzungen und Sachbeschädigungen.