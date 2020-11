Im Prozess um den Anschlag auf die Synagoge in Halle vor einem Jahr hat die Bundesanwaltschaft für den Angeklagten Stephan B. eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert.

Sie will zudem die besondere Schwere der Schuld feststellen lassen, um eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren zu verhindern. Zudem beantragten die Ankläger die anschließende Sicherungsverwahrung des Täters. Bundesanwalt Lohse sagte vor dem Oberlandesgericht Naumburg, der Angriff auf die Synagoge sei einer der widerwärtigsten antisemitischen Akte seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Der Angeklagte habe aus einer rassistischen, fremdenfeindlichen und antisemitischen Ideologie heraus Menschen das Lebensrecht abgesprochen.



Stephan B. hatte versucht, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur in die Synagoge einzudringen, um die Gläubigen zu töten. Nachdem ihm das nicht gelang, erschoss er zwei Menschen, die sich zufällig in der Nähe aufhielten. Der 28-jährige Deutsche hat die Taten bereits gestanden. Seit Juli läuft der Prozess gegen ihn.

