Vor dem Fluchtversuch des Attentäters von Halle hat das Justizministerium in Sachsen-Anhalt mehrere Hinweise auf erleichterte Haftbedingungen des Mannes erhalten.

Justizministerin Keding berichtete heute dem Rechtsausschuss von einer Mail der Justizvollzugsanstalt von Mitte Mai an eine Mitarbeiterin des Ministeriums. Darin sei es um die vom Gefängnis angewandten Sicherheitsregeln gegangen. Die Mitarbeiterin habe offensichtlich nicht erkannt, dass diese Regeln vom Erlass des Ministeriums abwichen, so die CDU-Politikerin weiter. Am Dienstag hatte Keding bereits eingeräumt, dass ein JVA-Mitarbeiter dem Ministerium schon im März von den gelockerten Haftbedingungen berichtet habe. Diese Hinweise seien offenbar nicht aufgenommen worden.



Der Mann hatte im Oktober 2019 schwer bewaffnet versucht, in die gut besuchte Synagoge in Halle einzudringen. Als ihm das nicht gelang, erschoss er zwei Menschen, die sich zufällig in der Nähe aufhielten. Am 21. Juli soll in Magdeburg der Prozess beginnen.