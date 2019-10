Gegen den mutmaßlichen Attentäter von Halle ist Haftbefehl erlassen worden.

Der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof ordnete Untersuchungshaft gegen den 27-Jährigen an. Er hatte am Mittwoch vor der Synagoge in Halle an der Saale eine Frau erschossen und dann in einem nahe gelegenen Döner-Imbiss einen Mann getötet. Zuvor hatte er vergeblich versucht, die Synagoge mit Waffengewalt zu stürmen, in der sich zu dem Zeitpunkt mehr als 50 Menschen aufhielten. Generalbundesanwalt Frank stufte die Taten als Terror ein. Nach seiner Überzeugung wollte der Täter in der Synagoge ein Massaker anrichten. In seinem Auto fand die Polizei vier Kilogramm Sprengstoff.



Bundespräsident Steinmeier bezeichnete den Tag des Anschlags als "Tag der Scham und der Schande". Bei einem Besuch der Synagoge sagte er, wer jetzt noch einen Funken Verständnis für Rechtsextremismus zeige, der mache sich mitschuldig. Gestern Abend gedachten mehr als 900 Menschen in und vor der Paulskirche in Halle der Opfer. Im Anschluss zogen sie zu der Synagoge.