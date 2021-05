In Halle haben mehrere hundert Menschen gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus demonstriert.

Zu Aktionen an verschiedenen Orten der Stadt hatte das Bündnis "#unteilbar Sachsen-Anhalt" aufgerufen. Auf einer Kundgebung vor dem Landesmuseum, an der auch die SPD-Vorsitzende Esken teilnahm, warnten Redner des Bündnisses davor, rechten Kräften bei der Landtagswahl am 6. Juni in Sachsen-Anhalt ihre Stimme zu geben. Proteste gab es auch vor dem Imbiss, wo im Oktober 2019 ein Neonazi einen Mann erschossen hatte. Der Rechtsextremist hatte zuvor versucht, in die Synagoge von Halle einzudringen und vor dem Gebäude eine Passantin ermordet.

