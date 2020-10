In Halle wird am Mittag an den Angriff auf die Synagoge und den anschließenden Doppelmord vor einem Jahr erinnert.

Um 12.01 Uhr sollen alle Kirchenglocken der Stadt läuten. Zu diesem Zeitpunkt gab der Täter die ersten Schüsse auf die Tür der Synagoge ab, hinter der sich Juden zur Feier des Jom Kippur versammelt hatten. Weil das Holz den Schüssen standhielt, wandte sich der Täter von der Synagoge ab und erschoss eine Passantin sowie einen Gast in einem Imbiss.



In Erinnerung an die Taten und ihre Opfer wird im Innenhof der Synagoge heute ein Mahnmal aufgestellt. Darin ist die beschädigte Holztür eingearbeitet. Am Abend werden in Halle Bundespräsident Steinmeier, Sachsen-Anhalts Regierungschef Haseloff und der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, erwartet.

