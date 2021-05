In Halle sind heute zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus zu protestieren.

Die Organisatoren sprachen von rund zweitausend Personen, die sich an der Kundgebung beteiligten. Sie folgten einem Aufruf des zivilgesellschaftlichen Bündnisses "#unteilbar Sachsen-Anhalt". Es hatte unter Einhaltung der Corona-Regeln an mehreren Orten der Stadt zu Aktionen aufgerufen. Dabei wurde auch vor jenem Imbiss demonstriert, wo im Oktober 2019 ein Neonazi einen Mann erschossen hatte. Der Rechtsextremist hatte zuvor versucht, in die Synagoge von Halle einzudringen und vor dem Gebäude eine Passantin ermordet.



Dem Bündnis "#unteilbar Sachsen-Anhalt" gehören nach eigenen Angaben mehr als 140 Initiativen, Vereine, Gewerkschaften und Einzelpersonen an.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.