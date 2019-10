Bundeskanzlerin Merkel hat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu telefoniert und dabei ihre tiefe Betroffenheit über den Anschlag in Halle zum Ausdruck gebracht.

Deutschland stehe fest zu seiner historischen Verantwortung, jüdisches Leben zu schützen, sagte Merkel nach Angaben einer Regierungssprecherin. Die Bundesregierung werde den Kampf gegen den Antisemitismus entschlossen fortsetzen. Bundesinnenminister Seehofer kündigte an, dass die Sicherheitsbehörden mehr Personal im Kampf gegen Rechts bekommen sollen. Auch solle der Hass im Internet strenger verfolgt werden. Am Abend gedachten mehr als 900 Menschen in und vor der Paulskirche in Halle der Opfer. Im Anschluss zogen sie zu der Synagoge, in die der mutmaßliche Täter versucht hatte, einzudringen.