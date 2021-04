Halles Oberbürgermeister Wiegand ist auf unbestimmte Zeit vom Dienst suspendiert worden.

Der 64-Jährige hatte sich im Januar gegen das Coronavirus impfen lassen, obwohl er noch nicht an der Reihe war. Der Stadtrat von Halle (Saale) sah dadurch das Vertrauensverhältnis gestört und verfügte die Suspendierung, die heute in Kraft trat.



Der parteilose Politiker hatte argumentiert, dass der Corona-Impfstoff entsorgt worden wäre, wenn er ihn nicht genommen hätte, verstrickte sich aber in Widersprüche. Die Staatsanwaltschaft Halle ermittelt wegen veruntreuender Unterschlagung von Impfdosen. Auch ein Disziplinarverfahren ist anhängig.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.