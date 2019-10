Die 7. Jüdischen Kulturtage sollen trotz des Terroranschlags auf die Synagoge mit zwei Toten in Halle (Saale) stattfinden.

"Nach langer Beratung unter allen Organisatoren haben wir entschieden, die Jüdischen Kulturtage in Halle wie geplant, leider jedoch unter anderen Vorzeichen, durchzuführen", teilten die Veranstalter mit. Seit 2013 finden die Jüdischen Kulturtage jedes Jahr statt. Zum Programm gehören Vorträge und Workshops sowie ein umfangreiches kulturelles Angebot. Getragen werden die Kulturtage von der örtlichen jüdischen Gemeinde und dem Seminar für Judaistik und Jüdische Studien der Martin-Luther-Universität.



Ein schwer bewaffneter Mann hatte am Mittwoch versucht, in die Synagoge von Halle einzudringen, in der mehr als 50 Gläubige den Feiertag Jom Kippur begingen. Er erschoss zwei Menschen und gab nach seiner Festnahme antisemitische und rechtsextreme Motive an.