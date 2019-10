In Halle an der Saale sind bei einem mutmaßlichen Terrorangriff auf eine Synagoge zwei Menschen erschossen worden.

"Spiegel Online" berichtet unter Berufung auf den Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde in Halle, mehrere Täter hätten versucht, in die Synagoge einzudringen. Dort hatten sich demnach rund 80 Menschen aufgehalten, um den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur zu feiern. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe gab bekannt, sie habe die Ermittlungen übernommen.



Die beiden Opfer wurden auf offener Straße erschossen. Über ihre Identität wurde noch nichts mitgeteilt. Ein Verdächtiger wurde festgenommen - auch über seine Identität hat die Polizei bislang keine Angaben gemacht. Auf Fotos und in Filmen im Internet ist als mutmaßlicher Täter ein Mann im Kampfanzug mit Gewehr und Helmkamera zu sehen. Mehrere bewaffnete Personen flohen laut Polizeiangaben nach der Tat mit einem Fahrzeug. Die Anwohner wurden aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben. Der Bahnhof von Halle wurde gesperrt. Halles Oberbürgermeister Wiegand sprach von einer - Zitat - "Amoklage" und versetzte alle Rettungskräfte der örtlichen Feuerwehr in Alarmbereitschaft.



Später wurden auch Schüsse aus dem 15 Kilometer entfernten Landsberg gemeldet. Dort wurde die Bevölkerung ebenfalls aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben.



Die Bundesregierung äußerte sich bestürzt über den Tod der zwei Menschen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff brach einen Besuch bei der EU in Brüssel ab und reiste zurück.