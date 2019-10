Zehn Tage nach dem Terroranschlag von Halle ist in der Stadt mit einem Solidaritätskonzert an die Opfer erinnert worden.

Zum Auftakt erklang das Glockenspiel vom Roten Turm in der Innenstadt. Nach Informationen des MDR versammelten sich rund 15.000 Menschen auf dem Marktplatz. Bei der von verschiedenen Medienunternehmen und der Stadt organisierten Veranstaltung traten Künstler wie Alice Merton, Max Giesinger, Joris, Mark Forster und Michael Schulte auf.



Unter dem Motto "#HalleZusammen" sollte auch ein Zeichen für Toleranz und gegen Ausgrenzung und Hass gesetzt werden. Der Slogan erinnert an den Wahlspruch "Nur zusammen" der Anhänger des Fußball-Drittligisten Hallescher FC, zu dessen Fans auch ein 20-Jähriges Todesopfer des Attentäters gehörte.



Am 9. Oktober hatte ein Deutscher schwer bewaffnet versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen. Als sein Plan misslang, erschoss er auf der Straße eine 40 Jahre alte Frau und kurz darauf den 20-Jährigen in einem Döner-Imbiss. Der Täter gestand ein rechtsextremistisches, antisemitisches Motiv.