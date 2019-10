In Halle an der Saale sind zwei Menschen erschossen worden.

Die Täter flohen nach Angaben der Polizei mit einem Fahrzeug. Die Anwohner wurden aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben.



Die in Halle erschienende "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet, der Tatort liege in der Nähe der örtlichen Synagoge. An deren Tür habe sich überdies ein Verdächtiger zu schaffen gemacht.