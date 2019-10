In Halle an der Saale sind bei einem mutmaßlich rechtsextremen Terrorangriff zwei Menschen getötet worden.

Ein Mann und eine Frau wurden nach Polizeiangaben erschossen; der Mann in einem Döner-Imbiss, die Frau auf offener Straße. Über die Identität der beiden Opfer ist noch nichts bekannt. Zwei weitere Menschen wurden den Angaben zufolge schwer verletzt. Nach der Tat wurde eine Person festgenommen. Auch über deren Identität hat die Polizei bislang keine Angaben gemacht. Auf Fotos und in Filmen im Internet ist ein Mann im Kampfanzug mit Gewehr und Helmkamera zu sehen, der um sich schießt. Die Bundesanwaltschaft übernahm die Ermittlungen.



Der Täter versuchte auch, in die nahgelegene Synagoge der örtlichen Jüdischen Gemeinde einzudringen, die offenbar das ursprüngliche Ziel des Angriffs war. Nach Angaben des Gemeindevorsitzenden Privorozki versuchte der Mann, die Tür des Gebäudes aufzuschießen. In der Synagoge hielten sich demnach rund 80 Menschen auf, um den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur zu feiern.



Mehrere weitere bewaffnete Personen flohen laut Polizeiangaben nach der Tat mit einem Fahrzeug. Die Anwohner Halles wurden aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben. Später wurden auch Schüsse aus dem 15 Kilometer entfernten Landsberg gemeldet. Möglicherweise kaperten die Täter dort ein weiteres Fluchtfahrzeug. Die Bundesregierung und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff äußerten sich bestürzt über die Attacke.