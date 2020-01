Das Büro des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby in Halle ist angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei wurden Einschusslöcher an der Scheibe des Bürgerbüros festgestellt. Diaby selbst sagte dem Deutschlandfunk Kultur, die Tat mache ihn fassungslos.

Die Hintergründe seien bislang noch unklar, erklärte Diaby. Es sei der zweite Angriff auf sein Wahlkreisbüro. In sozialen Netzwerken werde er ständig attackiert, Hass und Hetze seien inzwischen Normalität. Er appelliere deshalb an alle Menschen, ihre Stimme zu erheben und deutlich zu machen, dass es die Meinung einer Minderheit sei. "Wir müssen klarstellen, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen", betonte der SPD-Politiker. In einer offenen Gesellschaft müssten Auseinandersetzungen mit demokratischen Mitteln laufen. Er sei überzeugt, dass die überwiegende Mehrheit der Gesellschaft das auch so sehe. Der Staat müsse besser aufgestellt werden - es brauche mehr Polizei, mehr Anwälte und Justizbehörden, die schnelle Entscheidungen treffen könnten.



Nach Angaben der Polizei sei offenbar auf mehrere Gebäude in der Straße geschossen worden. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen.

Politikerinnen und Politiker reagieren bestürzt

Das Büro des schwarzen Abgeordneten wurde bereits 2015 angegriffen, damals wurde die Schaufensterscheibe eingeworfen. Außenminister Heiko Maas reagierte empört. Er schrieb auf Twitter, die Tat sei einfach unfassbar, widerlich und feige. "Volle Unterstützung, auch für das gesamte Team". Man werde weiter für eine freie, tolerante und vielfältige Demokratie eintreten. "Jetzt erst recht!" Auch andere hochrangige SPD-Politikerinnen und Politiker sagten Diaby ihre Unterstützung zu und verurteilten die Tat. Die Parteivorsitzende Esken teilte auf Twitter mit, sie frage sich jeden Tag, was noch passieren müsse, bis alle aufwachten.



Karamba Diaby ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags. Zuvor war der SPD-Politiker Stadtrat in Halle. In den vergangenen Wochen hatte es wiederholt Angriffe und Gewaltandrohungen von Rechtsextremisten gegen Politiker gegeben.