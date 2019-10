Der AfD-Abgeordnete Brandner hat sich für einenTweet zu den Trauerfeiern nach dem Anschlag von Halle entschuldigt.

Er habe einen Beitrag retweetet, den er inhaltlich nie geteilt habe, sagte Brandner im Bundestag in Berlin. Ein Gespräch mit Bundestagspräsident Schäuble habe ihm nun aber vor Augen geführt, welche Probleme auch in der Außenwirkung dieser Retweet verursacht habe. Er entschuldige sich, wenn Leute sich dadurch angegriffen oder schlecht gefühlt hätten.



Brandner, Vorsitzender des Rechtsausschusses, hatte nach dem Anschlag von Halle mit zwei Toten einen Tweet geteilt, in dem zwischen "deutschen" Opfern und denen in Moscheen und Synagogen unterschieden wurde. Politiker der Union sowie der SPD, Linken, Grünen und FDP hatten daraufhin seinen Rücktritt vom Ausschussvorsitz gefordert.