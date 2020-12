Das Urteil gegen den rechtsextremen Attentäter von Halle ist rechtskräftig.

Nach Justizangaben hat der Angeklagte die Frist von einer Woche zur Einlegung von Rechtsmitteln verstreichen lassen. Der 28-jährige Mann war am 21. Dezember vom Oberlandesgericht Naumburg wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes in zahlreichen weiteren Fällen zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Die Richter stellten zudem die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren unwahrscheinlich macht.



Der Verurteilte hatte am 9. Oktober 2019 versucht, in die Synagoge von Halle einzudringen, in der der höchste jüdische Feiertag Jom Kippur gefeiert wurde. Er hatte auf die Zugangstür geschossen, gelangte aber nicht in das Gotteshaus. Daraufhin ermordete er vor der Synagoge eine 40-jährige Passantin und einen 20-Jährigen in einem Imbiss.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.