Nach dem Anschlag auf eine Synagoge herrscht in Halle Trauer und Entsetzen. Inzwischen werden immer mehr Details zu dem Attentäter bekannt, der die Synagoge stürmen wollte und danach auf Passanten und Polizisten schoss. Zwei Menschen wurden getötet, zwei weitere verletzt. Was wir bislang wissen.

Der mutmaßliche Täter:

Laut Medienberichten handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen 27-jährigen Mann aus Eisleben in Sachsen-Anhalt. Nach ARD-Informationen soll der Deutsche den Sicherheitsbehörden vor der Tat unbekannt gewesen sein. Nach aktuellem Stand der Ermittler soll er alleine gehandelt haben.

Das Motiv: Antisemitismus und Frauenhass

Der Mann filmte seine Tat und stellte das 30-minütige Live-Video auf die Streaming-Plattform Twitch. Wie die Tagesschau berichtete, leugnet er darin den Holocaust und gibt außerdem Antifeminismus als Motiv an: Der Feminismus habe zu einem Geburtenrückgang geführt, weswegen es massenhafte Zuwanderung gebe. Für all das soll er „die Juden" verantwortlich machen.



Die auf die Beobachtung von Extremisten spezialisierten "Site Intelligence Group" verweist zudem auf ein Manifest des Attentäters, das als PDF im Internet aufgetaucht sein soll. Das Dokument zeige Bilder von Waffen und erhalte zudem einen Hinweis auf das Live-Video der Tat, twitterte die Leiterin der Beobachtungsstelle, Rita Katz.



Der DLF-Korrespondent für Sicherheitspolitik, Marcus Pindur, wies im Gespräch darauf hin (Audio-Link), noch sei nicht abschließend geklärt, ob das Dokument wirklich von dem Halle-Attentäter stamme und ob er der einzige Verfasser sei. Es werde aber als authentisch eingeschätzt. Unter anderem stimmten die in dem PDF abgebildeten Waffen mit den in Halle eingesetzten Waffen überein. Das Dokument gebe zudem Hinweise darauf, "wie viel Planung in das Attentat gesteckt wurde", sagte Pindur.

Die Strategie: Ähnlich wie in Christchurch

Das Vorgehen erinnert an andere Attentate. Anschläge wie auch in El Paso, Texas, Kalifornien oder Neuseeland seien alle in einer Linie zu sehen und bezögen sich aufeinander, sagte der Sicherheitsexperte Neumann im Deutschlandfunk. "Es besteht natürlich die Gefahr, dass hier eine Art Welle entsteht, und da müssen natürlich die Sicherheitsbehörden ganz besonders aufpassen."



Auch bei dem Angriff auf eine Moschee im neuseeländischen Christchurch im März hatte der Täter den Angriff mit einer Helmkamera gefilmt und auf Facebook gestreamt. Auch er hatte seiner Tat ein 74-seitiges Manifest vorausgeschickt, in dem er seine rechtsextremen und antisemitischen Motive darlegte und unter anderen einen „weißen Genozid" beklagte. Ähnlich ging Anders Behring Breivik vor, der 2011 einen Anschlag in Oslo und auf der Insel Utøya verübt hatte. Er hatte ein 1.500 Seiten langes Manifest veröffentlicht, in dem er seine Tat schrittgenau geplant hatte. Auch Breivik machte unter anderem den Multikulturalismus und den Feminismus für „das Ende der Nationen und das Ende des Westens" verantwortlich.

Die Streaming-Plattformen: Wie reagieren sie?

Inzwischen gibt es eine Stellungnahme der Gruppe „Global Internet Forum to Counter Terrorism" aus den USA, zu der unter anderem Facebook, Google, Microsoft und Twitter gehören. Das Video von dem Anschlag sei inzwischen gelöscht. „Wir stehen in engem Kontakt miteinander und bleiben entschlossen, die Online-Verbreitung von gewalttätigen und extremistischen Inhalten zu stören." Laut Twitch haben fünf Personen den Live-Stream verfolgt und 2.200 Nutzer das Video im Nachhinein abgerufen. Facebook sagte, es gebe noch keine Details darüber, wie oft das Video gepostet wurde und wie viel Nutzer es gesehen haben. Schon nach dem Christchurch-Attentat gab es eine intensive Debatte, wie die Verbreitung von Hass-Videos verhindert werden kann.