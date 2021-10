Die zentralen Feiern zum Tag der Deutschen Einheit haben in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt begonnen. Zum Auftakt versammelten sich hochrangige Politiker und Gesellschaftsvertreter zu einem ökumenischen Gottesdienst in der Pauluskirche.

Der Gottesdienst wurde von den leitenden Geistlichen der christlichen Kirchen in Sachsen-Anhalt, einem Rabbiner und einem Vertreter des Dachverbandes islamischer Gemeinden gestaltet. Die Kirchen riefen mit Blick auf Gefährdungen der Demokratie zur Wachsamkeit auf. Der Magdeburger Bischof Feige mahnte mehr Mut in der Zivilgesellschaft angesichts fremdenfeindlicher, rassistischer und antisemitischer Tendenzen an. Zudem seien mehr politische Bemühungen notwendig, um dem zu begegnen.



In wenigen Minuten beginnt der zentrale Festakt, bei dem Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin sprechen sollen. Erwartet werden auch weitere Vertreterinnen und Vertreter der Verfassungsorgane und der Länder. Das ZDF überträgt den Festakt zum Tag der Deutschen Einheit live im Fernsehen. Auch im Deutschlandfunk sind die Feierlichkeiten ab 12 Uhr zu hören. Die Nachrichten um 13 Uhr entfallen.

