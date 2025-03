Gaza-Krieg

Eine Geiselfreilassung der Hamas im Februar (AP / Abdel Kareem Hana)

Dies kündigte ein Sprecher der radikal-islamistischen Miliz in einer Videoansprache an. Die Hamas hält nach israelischen Informationen noch 24 Geiseln und 35 Leichen von Verschleppten im Gazastreifen fest. Am vergangenen Wochenende war die erste Phase einer Waffenruhe-Vereinbarung ausgelaufen. Bislang konnten sich die Konfliktparteien nicht auf eine Verlängerung des Abkommens einigen. Israel hatte daraufhin gedroht, ohne Freilassung weiterer Geiseln werde der Krieg im Gazastreifen von Neuem beginnen.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.