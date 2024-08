Gaza-Krieg

Hamas fordert Umsetzung des US-Vorschlags für Waffenruhe

Die Hamas will offenbar nicht weiter über eine Waffenruhe im Gaza-Streifen und die Freilassung israelischer Geiseln verhandeln. FDP-Generalsekretär Djir-Sarai bezweifelt, dass die Hamas und andere Akteure in der Region an einer diplomatischen Lösung interessiert sind.

12.08.2024