Gaza-Krieg

Noch immer befinden sich Geiseln in der Hand der Hamas. Der Austausch ist ein wichtiger Teil der ersten Phase der Waffenruhe. (picture alliance / newscom / Jim Hollander)

Israel forderte ägyptischen Sicherheitskreisen zufolge bei den Verhandlungen in Kairo jedoch eine Verlängerung des ersten Zeitraums um sechs Wochen. In der ersten Phase ist vorgesehen, dass die Hamas wöchentlich Geiseln übergibt und Israel im Gegenzug palästinensische Häftlinge auf freien Fuß setzt. In der zweiten Phase sollte es unter anderem um eine dauerhafte Waffenruhe und den vollständigen Abzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen gehen.

Der bewaffnete Arm der militant-islamistischen Hamas veröffentlichte ein Propaganda-Video mit israelischen Geiseln. Auf dem von den Essedin-al-Kassam-Brigaden ins Netz gestellten Clip sind drei Menschen zu sehen, bei zwei von ihnen handelt es sich vermutlich um bereits Freigelassene. Ein dritter Mann ruft die israelische Regierung auf Hebräisch auf, sich für seine Freilassung einzusetzen

Diese Nachricht wurde am 01.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.