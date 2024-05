Räumung von Rafah hat begonnen. (Abed Rahim Khatib/dpa)

Israel schade damit den Bemühungen, eine Waffenruhe im Gazakrieg zu erreichen, sagte ein ranghohes Mitglied der Hamas der Deutschen Presse-Agentur. Der Schritt werde sich negativ auf die indirekten Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien auswirken und katastrophale Auswirkungen auf die örtliche Bevölkerung haben.

Das israelische Militär hatte zehntausende Menschen in Rafah aufgefordert, sich in das Gebiet Al-Mawasi nahe der Küste zu begeben. Die Hilfe in diesem Gebiet sei ausgeweitet worden, es stünden Feldlazarette, Zelte, Lebensmittel und Wasser bereit. Nach Angaben eines Fernsehsenders, der der Hamas nahesteht, führte die israelische Armee Luftangriffe nahe den betreffenden Stadtvierteln aus.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.