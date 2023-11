Nahost-Krieg

Weitere Übergabe von Geiseln der Hamas (AFP / -)

Es soll sich nach Medienberichten um zwei Frauen und neun Kinder handeln, die jüngsten von ihnen sollen erst drei Jahre alt sein. Bundesaußenministerin Baerbock bestätigte gestern Abend, dass zwei deutsche Jugendliche unter den Freigelassenen seien. Im Gegenzug zur Geiselübergabe entließen die israelischen Strafvollzugsbehörden 33 von der Hamas freigepresste palästinensische Häftlinge aus ihren Gefängnissen. Zuvor hatten sich beide Seiten unter erneuter Vermittlung Katars auf eine Verlängerung der Feuerpause um zwei Tage geeinigt.

Die US-Regierung begrüßte den Schritt. UNO-Generalsekretär Guterres kritisierte, dass die zweitägige Verlängerung nicht ausreiche, um Hilfen für die Bevölkerung in den Gazastreifen zu bringen.

Blinken plant erneute Pendeldiplomatie

US-Außenminister Blinken will in dieser Woche erneut Israel und das Westjordanland besuchen, um über den Gaza-Krieg und die Lage der Geiseln zu sprechen. Er werde auch das Selbstverteidigungsrecht Israels thematisieren und über den Schutz von Zivilisten während des israelischen Einsatzes im Gazastreifen diskutieren, teilte Außenministeriumssprecher Miller in Washington mit. Blinken wolle auch die weiteren Schritte zur Gründung eines palästinensischen Staates besprechen sowie die Notwendigkeit, eine Ausweitung des Konfliktes zu verhindern. Wann er in der Nahost-Region eintreffen wird, teilte sein Ministerium nicht mit.

